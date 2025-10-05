Video
Xe cứu hộ trèo qua dải phân cách ngày Hà Nội mưa ngập

Một chiếc ô tô tải cứu hộ chở theo một chiếc sedan đã trèo qua dải phân cách cố định giữa đường, khiến nhiều mảng bê tông bị vỡ.
