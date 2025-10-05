Nổi bật tuần qua: Xe cứu hộ chở theo ô tô tiền tỷ "trèo" qua dải phân cách

Xe cứu hộ trèo qua dải phân cách ngày Hà Nội mưa ngập

Một chiếc ô tô tải cứu hộ chở theo một chiếc sedan đã trèo qua dải phân cách cố định giữa đường, khiến nhiều mảng bê tông bị vỡ. Tình huống xảy ra ngày 1/10 trên phố Láng Hạ, thời điểm Hà Nội bị ngập.

Được biết, người điều khiển chiếc xe cứu hộ đã bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe với hành vi vi phạm trên.

Xe cứu hộ trèo qua dải phân cách ngày Hà Nội mưa ngập (Video: OFFB).

Xe con lấn làn, lao thẳng vào xe ben ngược chiều ở tốc độ cao

Không hiểu vì lý do gì, chiếc xe con đã bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện chiếc xe ben ở tốc độ cao. Không loại trừ khả năng tài xế xe con đã ngủ gật trong tình huống này.

Xe con lấn làn, lao thẳng vào xe ben ngược chiều ở tốc độ cao (Video: Otofun).

Người đàn ông gặp nạn vì luồn lách tìm cách vượt xe trước mặt

Dù đoạn đường hẹp, người đàn ông đi xe máy liên tục luồn lách để tìm cách vượt qua chiếc xe khách đi trước mặt. Người này sau đó tăng tốc, lách qua làn đường ngược chiều để vượt mà không quan sát suýt lọt vào gầm chiếc ô tô lao đến từ phía đối diện.

Người đàn ông gặp nạn vì luồn lách tìm cách vượt xe trước mặt (Video: Otosaigon).

Va chạm giao thông trên đường ngập nước vì không nhường đường cho nhau

Dù đi qua giao lộ, tài xế ô tô lẫn người điều khiển xe máy đều không muốn nhường đường cho nhau, hậu quả một vụ va chạm đã xảy ra ngay giữa đoạn đường ngập nước.

Va chạm giao thông trên đường ngập nước vì không nhường đường cho nhau (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế ô tô liều lĩnh chạy qua cầu treo mỏng manh trên dòng suối chảy xiết

Nhiều người đã phải rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng tài xế điều khiển chiếc ô tô đi trên cây cầu treo mỏng manh bắc qua dòng suối đang chảy xiết do mưa lũ.

Tài xế ô tô liều lĩnh chạy qua cầu treo mỏng manh trên dòng suối chảy xiết (Video: OFFB).

Va chạm giao thông vì không quan sát tại đường giao nhau

Tài xế chiếc taxi và người điều khiển xe máy đều không hề giảm tốc độ để quan sát khi đi qua đoạn đường giao nhau, hậu quả dẫn đến tình huống va chạm giữa hai phương tiện.

Va chạm giao thông vì không quan sát tại đường giao nhau (Video: Camera giao thông).

Nhóm thanh niên đầu trần phóng xe máy như bay trên đường

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cực cao trên đường, không hề giảm tốc độ ngay cả khi đi qua ngã tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng cho người đi đường.

Nhóm thanh niên đầu trần phóng xe máy như bay trên đường (Video: Văn hóa giao thông).

Người đi xe máy suýt trả giá đắt vì giành đường với xe đầu kéo

Người điều khiển xe máy đã không chịu nhường đường khi chiếc xe đầu kéo đang chuyển hướng, khiến người này suýt bị bánh xe chèn qua người.

Người đi xe máy suýt trả giá đắt vì giành đường với xe đầu kéo (Video: OFFB).

Mở cửa xe không quan sát gây tai nạn, nữ tài xế còn trách móc nạn nhân

Nữ tài xế đã có tình huống mở cửa xe thiếu quan sát, hất ngã cô gái đi xe máy. Điều đáng nói, sau tình huống này, nữ tài xế còn có những lời trách móc nạn nhân như thể cô gái là người có lỗi.

Mở cửa xe không quan sát gây tai nạn, nữ tài xế còn trách móc nạn nhân (Video: Văn hóa giao thông).

Ô tô đi ngược chiều nhất quyết không chịu nhường đường cho xe đi đúng

Tài xế chiếc Toyota Wigo dường như đã lách sang làn đường ngược chiều để tránh đoạn đường bị ùn tắc do chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, khi gặp xe đang đi đúng làn đường của mình, tài xế chiếc xe này vẫn nhất quyết chặn đường không quay về đúng làn đường của mình, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Ô tô đi ngược chiều nhất quyết không chịu nhường đường cho xe đi đúng (Video: Mạng xã hội giao thông).

Va chạm liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Camera hành trình trên xe tải đã ghi lại được khoảnh khắc tai nạn liên hoàn do chính chiếc xe này gây ra vì tài xế không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Tình huống xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.