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Xe cưới suýt gặp nạn khi tài xế cố gắng vượt đường sắt

Dù đèn đỏ cảnh báo đã bật sáng, tài xế của đoàn xe cưới vẫn cố tình vượt đường sắt. Hậu quả, một chiếc xe trong đoàn đã bị mắc kẹt khi chắn tự động hạ xuống.
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