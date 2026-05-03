Nổi bật tuần qua: Thanh niên gặp nạn vì phóng xe máy nhanh qua ngã tư

Thanh niên đâm mạnh vào ô tô vì phóng nhanh qua ngã tư

Dù di chuyển qua ngã tư, nam thanh niên đầu trần vẫn phóng xe máy với tốc độ cao. Hậu quả, người này đã đâm mạnh vào ô tô, ngã xuống đường bất tỉnh.

Xe cưới suýt gặp nạn khi tài xế cố gắng vượt đường sắt

Dù đèn đỏ đã bật sáng, đoàn xe cưới vẫn nối đuôi nhau vượt qua đường sắt và một chiếc đã bị mắc kẹt khi thanh chắn tự động hạ xuống. May mắn, xe này đã kịp thời vượt qua được đường sắt không lâu trước khi đoàn tàu lao đến.

Dựa vào hình ảnh do camera giám sát ghi lại, cơ quan chức năng đã xử phạt tài xế chiếc xe cưới 5,9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Xe ben phanh gấp làm đổ bùn đất xuống đường

Chiếc xe ben di chuyển mà không giữ khoảng cách an toàn. Khi gặp xe buýt dừng lại tại bến, xe ben buộc phải phanh gấp, khiến bùn đất trên thùng đổ xuống, gây ô nhiễm cả đoạn đường.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội.

Ô tô chuyển hướng ẩu, tông ngã người đi xe máy

Tài xế chiếc Hyundai Getz đã có tình huống đánh lái đầy khó hiểu, tông ngã người đi xe máy chạy cùng chiều. Không loại trừ khả năng tài xế điều khiển ô tô trong tình trạng thiếu tập trung hoặc thiếu quan sát.

Xe ben lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường đông

Dù đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển, tài xế chiếc xe ben vẫn lấn làn để vượt với tốc độ cao, ép xe đi ngược chiều phải đi sát ra rìa đường.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Xe tải lật nghiêng khi đi qua đoạn đường cong, nghi do mất phanh

Tài xế xe tải đã liên tục bấm còi để cảnh báo và không có dấu hiệu giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường cong, cho thấy nhiều khả năng chiếc xe tải đã bị mất phanh khi xuống đèo.

Tài xế đánh lái kịp thời tránh người phụ nữ sang đường ẩu

Tài xế chiếc ô tô đã có tình huống đánh lái kịp thời để tránh người phụ nữ sang đường ẩu. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Long Trường, TPHCM.

Nam sinh đâm vào đuôi ô tô vì vừa cầm dù vừa điều khiển xe đạp điện

Nam sinh cầm dù khi điều khiển xe đạp điện, làm tầm nhìn bị hạn chế, nên đã tông vào đuôi chiếc ô tô phía trước. Tình huống giao thông cho thấy sự nguy hiểm của việc vừa chạy xe vừa cầm ô/dù.

Người phụ nữ đi ngược chiều, suýt lao vào xe tải

Dù đường vắng và có thể quan sát xe tải từ xa, người phụ nữ vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào làn ngược chiều, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu.

Tài xế ô tô quay đầu ẩu, tông ngã người đi xe máy

Tài xế chiếc ô tô đã có tình huống quay đầu thiếu quan sát, tông ngã người đi xe máy chạy cùng chiều.

Ngoài lỗi thiếu quan sát, tài xế chiếc ô tô còn mắc lỗi chuyển hướng không đúng làn đường và đè vạch xương cá trong lúc quay đầu xe.

Xe taxi suýt gây tai nạn đối đầu vì vượt ẩu ở đoạn đường cong

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế vẫn điều khiển xe taxi lấn làn để vượt, dẫn tới tình huống suýt đối đầu với xe gắn camera hành trình.