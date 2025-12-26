Video
video cùng chuyên mục

Xe container gãy gập cabin sau một cú phanh gấp

Việc tài xế phanh gấp để tránh người đi xe máy đã khiến các tấm kim loại xô lên phía trước, đẩy cabin của chiếc xe container đổ gục xuống đường.
Đọc thêm : Xe container gãy gập cabin sau một cú phanh gấp