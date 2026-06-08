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Xe container chuyển làn ẩu, gây tai nạn cho xe cùng chiều

Tài xế chiếc container chuyển làn mà không quan sát kỹ, tông và đẩy một chiếc xe sedan di chuyển cùng chiều.
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