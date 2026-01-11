Video
Xe con vượt ẩu ở góc đường cong gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc VinFast Lux A vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt.
