Xe con lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường đèo quanh co

Dù đoạn đường đèo quanh co và tầm nhìn bị che khuất, tài xế chiếc Kia Forte vẫn lấn làn để vượt, suýt gây ra tình huống va chạm đối đầu hết sức nguy hiểm.
