Nổi bật tuần qua: Xe buýt chuyển hướng ẩu như “cướp đường”

Xe buýt chuyển hướng ẩu trên đường đông gây ùn tắc

Dù đoạn đường đông phương tiện, tài xế chiếc xe buýt vẫn có tình huống chuyển hướng như “cướp đường”, sau đó còn yêu cầu phương tiện đi đúng phải nhường cho mình, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Xe buýt chuyển hướng ẩu trên đường đông gây ùn tắc (Video: Văn hóa giao thông).

Người đàn ông gây rối trước mũi ô tô lập tức nhận bài học

Người đàn ông dường như đang điều khiển xe máy trong tình trạng thiếu tỉnh táo, cố tình lạng lách trước mũi ô tô để gây rối. Tuy nhiên, hành vi của người này đã nhanh chóng bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động ngăn chặn.

Người đàn ông gây rối trước mũi ô tô lập tức nhận bài học (Video: Giao thông văn minh).

Em bé bất ngờ rơi ra khỏi ô tô đang chạy

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc một bé gái bất ngờ rơi ra từ cửa sau của chiếc xe đang di chuyển. Người lớn đã nhanh chóng phát hiện ra sự việc nên dừng xe để đón bé gái.

May mắn vào thời điểm này không có ô tô nào đi sát ngay sau nên không tông trúng em bé này.

Em bé bất ngờ rơi ra khỏi ô tô đang chạy (Video: Otofun).

Xe sang lĩnh hậu quả vì phóng nhanh qua đoạn đường ngập nước

Dù đoạn đường bị ngập nước, tài xế chiếc xe sang vẫn di chuyển với tốc độ cao làm nước bắn ra các phương tiện xung quanh, đồng thời khiến mặt nạ của chiếc xe này cũng bị rơi ra vì áp lực nước.

Xe sang lĩnh hậu quả vì phóng nhanh qua đoạn đường ngập nước (Video: OFFB).

Ô tô hư hại nghiêm trọng vì tài xế lùi xe bất cẩn

Tài xế chiếc ô tô đã có tình huống lùi hết sức bất cẩn, khiến chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng ở phần đầu.

Tình huống được camera giám sát ghi lại tại Trung Quốc.

Ô tô hư hại nghiêm trọng vì tài xế lùi xe bất cẩn (Video: OFHP).

Xe container ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc trong đêm tối

Dù đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc container vẫn liều lĩnh đi vào làn ngược chiều trên cao tốc, buộc các xe đi đúng chiều phải tránh sang một bên để nhường đường.

Xe container ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc trong đêm tối (Video: Camera giao thông).

Nữ tài xế dừng xe giữa đường để mua trái cây

Thay vì ép sát vào bên lề đường, nữ tài xế đã thản nhiên đậu xe giữa đường, bật đèn khẩn cấp để mua trái cây ở sạp hàng rong ven đường.

Nữ tài xế dừng xe giữa đường để mua trái cây (Video: Mạng xã hội giao thông).

Xe con lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường đèo quanh co

Dù đoạn đường đèo quanh co và tầm nhìn bị che khuất, tài xế chiếc Kia Forte vẫn lấn làn để vượt, suýt gây ra tình huống va chạm đối đầu hết sức nguy hiểm.

Xe con lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường đèo quanh co (Video: OFFB).

Xe ba gác… chở xe ô tô gây ùn tắc giao thông

Hình ảnh người đàn ông sử dụng xe ba gác để chở cả một chiếc ô tô khiến nhiều người đi đường kinh ngạc, nhưng cũng không kém phần bức xúc vì hành động này đã gây ra ùn tắc giao thông trên con đường hẹp.

Xe ba gác… chở xe ô tô gây ùn tắc giao thông (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế ngang nhiên đậu xe giữa đường như chỗ không người

Tài xế chiếc Toyota Fortuner đã có tình huống đậu xe ngay giữa đường như chỗ không người, gây cản trở giao thông.