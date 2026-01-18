Video
video cùng chuyên mục

Xe con gặp nạn vì không giảm tốc độ khi ra đường chính

Mặc dù di chuyển từ đường nhánh ra đường chính, tài xế chiếc xe SUV đã không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả chiếc xe này đã va chạm với một chiếc xe tải chạy cắt mặt.
