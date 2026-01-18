Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng dưới bánh xe ben

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng dưới bánh xe ben

Người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị mất đà và trượt ngã, cùng thời điểm một chiếc xe ben di chuyển cùng chiều đang chuyển hướng. Dường như người này khi thấy xe ben đang di chuyển sát ngay sau lưng mình nên đã mất bình tĩnh và bị ngã ra đường.

Bánh sau của chiếc xe ben đã cán qua xe máy, nhưng người đàn ông đã thoát chết đầy may mắn.

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng dưới bánh xe ben (Video: OFFB).

Tài xế mắc hàng loạt lỗi vi phạm giao thông vì chạy xe kiểu khôn lỏi

Tài xế chiếc Hyundai Tucson lách sang làn đường ngược chiều để vượt và dự định rẽ trái tại giao lộ. Tuy nhiên, do tầm nhìn bị xe container cùng chiều che khuất, tài xế này đã không quan sát thấy tín hiệu đèn rẽ trái đã chuyển sang đỏ dẫn đến vượt đèn đỏ.

Tài xế sau đó còn quay đầu xe trên vạch dành cho người đi bộ với hy vọng không mắc phải lỗi vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, toàn bộ các lỗi vi phạm này đã bị camera hành trình trên một xe ô tô đi cùng chiều ghi lại.

Tài xế mắc hàng loạt lỗi vi phạm giao thông vì chạy xe kiểu khôn lỏi (Video: OFFB).

Tài xế nghi say rượu, phóng ô tô như bay lên vỉa hè

Chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè, tông vào một chiếc xe máy trước khi đâm sập một gốc cây. Chiếc xe này chỉ dừng lại sau khi đã đâm mạnh vào tường của một ngôi nhà ven đường.

Không loại trừ khả năng tài xế chiếc ô tô đã điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn ở tình huống này.

Tài xế nghi say rượu, phóng ô tô như bay lên vỉa hè (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế xe tải chuyển hướng bất cẩn, suýt cán người đi đường

Tài xế xe tải đã có tình huống chuyển hướng đầy bất cẩn, tông vào một thanh niên đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Chiếc xe máy đã bị xe tải cán trúng, nhưng may mắn thanh niên đã kịp thời nhảy ra ngoài.

Nhiều người cho rằng một phần lỗi trong tình huống này thuộc về người đi xe máy vì đã đứng vào điểm mù của tài xế xe tải.

Tài xế xe tải chuyển hướng bất cẩn, suýt cán người đi đường (Video: Otosaigon).

Tình huống ô tô đối đầu có lỗi từ cả 2 phía

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã lấn sang làn đường ngược chiều để tránh người đi bộ, nhưng không lập tức quay trở về làn đường của mình. Cùng thời điểm, một chiếc ô tô không giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường cong khuất tầm nhìn, dẫn đến tình huống đối đầu mạnh giữa 2 phương tiện.

Tình huống ô tô đối đầu có lỗi từ cả 2 phía (Video: Chuyện đường xa).

Tình huống cho thấy tầm quan trọng của đường cứu nạn trên đèo

Chiếc xe tải bị mất phanh khi đang di chuyển trên đèo Lò Xo đã may mắn thoát được tai nạn nguy hiểm khi gặp được đoạn đường thoát nạn tại khúc đường cong, giúp xe dừng lại an toàn.

Tình huống cho thấy tầm quan trọng của đường cứu nạn trên đèo (Video: OFFB).

Tài xế xe khách bị xử phạt vì vượt ẩu tại đoạn đường cấm vượt

Dù đoạn đường có vạch kẻ liền cấm vượt và có đông phương tiện, tài xế chiếc xe khách giường nằm vẫn liều lĩnh tăng tốc, lấn làn để vượt.

Đoạn video tình huống vi phạm giao thông này đã được gửi đến cho cơ quan chức năng khiến tài xế chiếc xe giường nằm bị xử phạt theo quy định.

Tài xế xe khách bị xử phạt vì vượt ẩu tại đoạn đường cấm vượt (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Tài xế giật mình phát hiện người ngồi trên cao tốc trong đêm tối

Tài xế đang di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã có tình huống giật mình khi phát hiện người ngồi trên giải phân cách, sát ngay làn đường cho phép di chuyển với tốc độ cao nhất.

Tài xế giật mình phát hiện người ngồi trên cao tốc trong đêm tối (Video: OFHP).

Xe con gặp nạn vì không giảm tốc độ khi ra đường chính

Mặc dù di chuyển từ đường nhánh ra đường chính, tài xế chiếc xe SUV đã không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả chiếc xe này đã va chạm với một chiếc xe tải chạy cắt mặt.

Xe con gặp nạn vì không giảm tốc độ khi ra đường chính (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế tự gây tai nạn vì xử lý thiếu bình tĩnh

Tài xế khi đang lùi xe vào ngõ hẹp đã vô tình quệt vào cột trụ ven đường. Sau tình huống này, tài xế dường như đã xử lý thiếu bình tĩnh, khiến chiếc xe lao vọt lên và đâm mạnh vào hàng rào nhà đối diện.

Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng cho thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh khi điều khiển phương tiện.