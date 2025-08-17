Video
video cùng chuyên mục

Xe con bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe tải chạy ngược chiều

Sự việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (cũ).
