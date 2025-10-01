Video
video cùng chuyên mục

Xe “chết máy” sau mưa lớn, cửa hàng “bội thu” sửa ngày đêm không xuể

Hàng trăm xe máy xếp kín các cửa hàng sửa chữa, thợ làm xuyên ngày đêm vẫn không xuể, nhiều nơi phải từ chối khách vì quá tải.
