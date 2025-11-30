Video
video cùng chuyên mục

Xe bồn liều lĩnh vượt đường sắt, tạt đầu tàu hỏa hết sức nguy hiểm

Dù chắn đã hạ, chuông cảnh báo đã vang lên và tàu liên tục hú còi, tài xế chiếc xe bồn vẫn có tình huống vượt đường sắt, cắt mặt đoàn tàu hết sức nguy hiểm.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế ô tô thản nhiên dừng giữa đường ở làn ngược chiều