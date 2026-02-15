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Xe bồn chở nhiên liệu phát nổ kinh hoàng trong trạm xăng

Một vụ nổ xe chở nhiên liệu đã được camera giám sát ghi lại tại một trạm xăng ở thành phố Pavlodar (Kazakhstan).
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