Xe ben đâm toác đầu, đẩy lùi xe bồn vượt ẩu ở khúc cua

Dù ở đoạn đường cong khuất tầm nhìn, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bồn chạy lấn sang làn ngược chiều để vượt, đúng lúc có xe ben ở hướng đối diện lao tới.
