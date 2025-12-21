Video
Xe ben “cậy to”, chèn ép giành đường xe cùng chiều

Thay vì giảm tốc độ để tránh xe phía trước, tài xế chiếc xe ben đã liên tục bấm còi, sau đó chuyển hướng ẩu ép xe đi cùng chiều phải nhường đường cho mình.
