Nổi bật tuần qua: Xe máy cắt ngang đường bị ô tô bán tải tông trúng

Xe máy cắt ngang đường ở đoạn khuất tầm nhìn, bị ô tô bán tải tông trúng

Người phụ nữ đi xe máy băng ngang đường, lách qua dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ để đi vào làn sát dải phân cách. Trong khi đó xe bán tải chạy từ phía sau có khả năng bị khuất tầm nhìn và không kiểm soát tốc độ nên đã tông trúng.

Tình huống là lời nhắc nhở khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, tránh các vùng khuất. Đồng thời các phương tiện cũng cần luôn chú ý các tình huống bất ngờ, nhất là tại các nút giao.

Xe máy cắt ngang đường ở đoạn khuất tầm nhìn, bị ô tô bán tải tông trúng (Video: OFFB).

Tài xế container chạy ẩu, tông văng người đi xe máy cùng chiều

Không hiểu vì lý do gì, chiếc container bất ngờ chuyển hướng đi sát vào lề đường, tông văng một người đi xe máy cùng chiều.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm container, trong khi người điều khiển bị hất văng sang một bên.

Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Không loại trừ khả năng tài xế container ngủ gật hoặc sử dụng điện thoại trong tình huống này.

Tài xế container chạy ẩu, tông văng người đi xe máy cùng chiều (Video: Văn hóa giao thông).

Xe tải gặp nạn vì tránh người đi xe máy qua đường như chỗ không người

Bất chấp việc xe tải liên tục bấm còi để cảnh báo, người đi xe máy vẫn băng qua đường như chỗ không người mà không cần giảm tốc độ hay quay đầu lại để quan sát, buộc tài xế xe tải phải đánh lái gấp để tránh.

Hậu quả, chiếc xe tải đã lao vào một cổng nhà ven đường.

Xe tải gặp nạn vì tránh người đi xe máy qua đường như chỗ không người (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế chuyển làn kiểu cướp đường trên cao tốc, suýt gây tai nạn

Tài xế chiếc Kia Sorento đã có tình huống chuyển làn ẩu như thể cướp đường, buộc tài xế chiếc xe đi cùng chiều phải đánh lái gấp để tránh xảy ra va chạm. Tình huống giao thông xảy ra trên cao tốc đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Tài xế chuyển làn kiểu cướp đường trên cao tốc, suýt gây tai nạn (Video: Chuyện đường xa).

Va chạm giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Cả 2 người điều khiển xe máy đều không giảm tốc độ khi qua ngã tư, dù tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, dẫn đến tình huống va chạm giữa hai phương tiện.

Va chạm giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư (Video: OFFB)

Xe ben “cậy to”, chèn ép giành đường xe cùng chiều

Thay vì giảm tốc độ để tránh xe phía trước, tài xế chiếc xe ben đã liên tục bấm còi, sau đó chuyển hướng ẩu ép xe đi cùng chiều phải nhường đường cho mình.

Xe ben “cậy to”, chèn ép giành đường xe cùng chiều (Video: Văn hóa giao thông).

Xe tải chở rác luồn lách trên đường đông hết sức nguy hiểm

Tài xế chiếc xe tải chở rác đã có tình huống luồn lách vào khoảng trống giữa các phương tiện để vượt lên hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, trong tình huống này, tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình cũng đã có phần lỗi khi di chuyển và dừng đèn đỏ ở làn đường dành cho phương tiện quay đầu.

Xe tải chở rác luồn lách trên đường đông hết sức nguy hiểm (Video: Otosaigon).

Ô tô đột ngột mất lái, tông đổ biển báo và suýt lật nghiêng

Không hiểu vì lý do gì, chiếc Toyota Yaris Cross đột ngột bị lệch khỏi làn đường, đâm ngã một biển báo ven đường và suýt bị lật nghiêng. May mắn tài xế đã kịp thời đưa xe trở lại làn đường.

Không loại trừ khả năng tài xế đã sử dụng điện thoại hoặc ngủ gật trong tình huống này.

Ô tô đột ngột mất lái, tông đổ biển báo và suýt lật nghiêng (Video: Otofun).

Nhóm người đi xe đạp thể thao nối đuôi nhau chiếm hết cả làn đường ô tô

Nhóm người đi xe đạp thể thao không chỉ nối đuôi nhau chiếm hết cả làn đường ô tô gây cản trở giao thông, mà còn chạy song song với xe container hết sức nguy hiểm, bởi lẽ chỉ cần một sơ suất nhỏ, những người này hoàn toàn có thể bị ngã vào gầm xe container dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Nhóm người đi xe đạp thể thao nối đuôi nhau chiếm hết cả làn đường ô tô (Video: Camera giao thông).

Cô gái đi xe máy suýt lao vào gầm xe tải vì chạy ngược chiều

Dù đoạn đường có đông xe trọng tải lớn đang di chuyển, cô gái vẫn liều lĩnh điều khiển xe máy đi vào làn ngược chiều, suýt dẫn đến tình huống đáng tiếc.

Cô gái đi xe máy suýt lao vào gầm xe tải vì chạy ngược chiều (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế trả đũa khi bị xe sau liên tục nháy đèn pha

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã có tình huống trả đũa khi bị xe đi sau liên tục nháy đèn pha để đòi nhường đường. Tình huống giao thông xảy ra tại Trung Quốc.