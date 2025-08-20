Video
video cùng chuyên mục

Xe bán tải đi ngược chiều trên đường cao tốc, bị xe ben lớn ép chạy lùi

Chiếc xe bán tải đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã bị một xe ben lớn ép phải lùi lại.
