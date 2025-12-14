Video
Xả súng ở bãi biển Australia

Một vụ xả súng ở bãi biển Sydney khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Đọc thêm : Vụ xả súng khiến 16 người chết ở Australia: Nghi phạm là 2 cha con