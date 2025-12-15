Vụ xả súng khiến 16 người chết ở Australia: Nghi phạm là 2 cha con

Cảnh sát xác định danh tính các nghi phạm trong vụ xả súng ở Australia là Sajid Akram và con trai Naveed Akram (Ảnh: AFP).

Cảnh sát Australia ngày 15/12 xác nhận các nghi phạm gây ra vụ xả súng tại một lễ kỷ niệm của người Do Thái ở bãi biển Bondi, Sydney, khiến 15 người thiệt mạng, là một cặp cha con. Một trong 2 tay súng đã bị bắn hạ, nâng tổng số người chết trong vụ xả súng lên 16 người.

Cảnh sát đã xác định các nghi phạm là Sajid Akram và con trai Naveed Akram. Ủy viên Cảnh sát New South Wales, Mal Lanyon, nói với các phóng viên rằng Sajid Akram đã chết tại hiện trường, trong khi con trai của hắn đang trong tình trạng “nguy kịch nhưng ổn định” và đang nằm viện. Ông nói thêm rằng Sajid Akram sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng.

“Các nhà chức trách hầu như không biết thông tin gì về hai người đàn ông này”, ông Lanyon nói.

Kênh truyền hình ABC của Australia đưa tin, các nhà điều tra chống khủng bố tin rằng cha con nhà Akram đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lá cờ của nhóm này được cho là đã được tìm thấy trong xe của 2 nghi phạm.

Theo nguồn tin, cơ quan tình báo nội địa Australia ASIO đã điều tra Naveed Akram 6 năm trước về mối liên hệ của ông này với Isaac El Matari, một người ủng hộ IS và từng bị bắt vào năm 2019 vì âm mưu tấn công khủng bố trước khi bị kết án tù.

Giám đốc ASIO Mike Burgess xác nhận một trong những nghi phạm trong vụ xả súng đã được cơ quan này biết đến, nhưng “không phải ở khía cạnh đe dọa trực tiếp”.

Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân có một bé gái 10 tuổi. Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Australia trong khoảng 30 năm qua.

Xả súng ở bãi biển Australia

Các nhân chứng cho biết vụ xả súng tại bãi biển Bondi nổi tiếng, vốn đông đúc vào một buổi tối nóng bức, kéo dài khoảng 10 phút. Vụ tấn công khiến hàng trăm người hoảng loạn chạy tán loạn trên bãi cát và chạy vào các con phố, công viên gần đó.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.000 người đã tham dự sự kiện Hanukkah, được tổ chức tại một công viên nhỏ gần bãi biển, vào thời điểm vụ xả súng xảy ra.

Cảnh sát chưa cho biết loại vũ khí nào được sử dụng trong vụ tấn công, nhưng video từ hiện trường cho thấy các nghi phạm dường như đã sử dụng súng trường nạp đạn thủ công và súng săn.

Sở Cảnh sát Queensland cho biết vụ xả súng đang được điều tra theo hướng tấn công khủng bố.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên án vụ xả súng là “một hành động bài Do Thái và khủng bố độc ác đã đánh vào trái tim của quốc gia chúng ta”.

“Một cuộc tấn công vào người Australia gốc Do Thái là một cuộc tấn công vào tất cả người Australia”, ông Albanese tuyên bố.

Các quan chức Israel và các nhóm Do Thái trước đây đã cáo buộc Australia bôi nhọ Israel về cuộc chiến ở Gaza và không hành động đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.