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Xã miền núi dùng "trợ lý AI" tuyên truyền về bầu cử

Ban Xây dựng Đảng xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng "trợ lý AI" để sản xuất các video tuyên truyền về bầu cử trên nền tảng số.
Đọc thêm : Khi AI trở thành "trợ lý" tuyên truyền bầu cử ở cơ sở