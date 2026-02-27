Khi AI trở thành "trợ lý" tuyên truyền bầu cử ở cơ sở

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Xây dựng Đảng xã Mai Hoa, trước đây thuộc huyện miền núi Vũ Quang cũ (tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng "trợ lý AI" để sản xuất các video tuyên truyền trên nền tảng số.

Trong video đăng tải trên trang Fanpage Facebook Thông tin xã Mai Hoa, người dẫn chương trình AI mở đầu bằng lời chào: "Xin kính chào toàn thể cử tri và nhân dân xã Mai Hoa. Từ hôm nay, tôi sẽ đồng hành cùng quý cử tri trong việc cung cấp thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 15/3, trên toàn quốc".

"Trợ lý AI" do Ban Xây dựng Đảng xã Mai Hoa thực hiện (Ảnh cắt từ clip).

Thông qua hình thức thể hiện sinh động, trực quan, các nội dung quan trọng như Luật Bầu cử, tiểu sử người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của công dân được truyền tải gần gũi, dễ hiểu.

Trong video, Ủy ban bầu cử xã Mai Hoa thông tin cụ thể về 5 đơn vị bầu cử với 9 khu vực bỏ phiếu, kèm địa điểm bỏ phiếu tại từng thôn, giúp cử tri thuận tiện theo dõi và thực hiện quyền công dân.

Theo ông Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Hoa, trong bối cảnh người dân ngày càng sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin, địa phương xác định chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác tuyên truyền.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần hiện đại hóa phương thức truyền tải, giúp các quy định pháp luật về bầu cử trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Ứng dụng AI không chỉ tiết kiệm thời gian, nguồn lực mà còn thu hút sự quan tâm của giới trẻ, kể cả những người đang học tập, làm việc xa quê vẫn có thể theo dõi thông tin.

Mai Hoa là địa phương miền núi ở Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Ngoài sử dụng các phương thức truyền thống như loa truyền thanh, pano, áp phích, sinh hoạt, hội nghị, mỗi video AI là một cánh tay nối dài. Cách làm này giúp đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân", ông Nghị chia sẻ.

Ngoài xã Mai Hoa, thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh như xã Sơn Tây, xã Việt Xuyên, phường Hà Huy Tập, phường Trần Phú cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc tổng hợp, biên tập nội dung tuyên truyền bầu cử theo hướng ngắn gọn, sinh động, dễ tiếp cận.

Cách làm này được đánh giá trực quan, hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên không gian mạng, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.