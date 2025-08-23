Video
What's the point? - Nguyên Trần

(Dân trí) - Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyên Trần - con trai của guitarist Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh ban nhạc rock Bức Tường - vừa ra mắt ca khúc đầu tay "What’s the point?" tại Mỹ.
