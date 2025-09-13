Video
video cùng chuyên mục

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên lao xe máy vào dải phân cách rồi ngã nhào

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 12/9 trên đường Hùng Vương (đường 35), tỉnh Phú Thọ.
Đọc thêm : Vượt đèn đỏ, nam thanh niên lao xe máy vào dải phân cách rồi ngã nhào