Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 12/9 trên đường Hùng Vương (đường 35), tỉnh Phú Thọ.

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên lao xe máy vào dải phân cách rồi ngã nhào (Nguồn video: OFFB).

Dù nam thanh niên bị ngã do lao xe vào dải phân cách, nhưng nhiều ý kiến cho rằng kết quả như vậy vẫn là may mắn, vì vừa giữ được mạng sống vừa không gây hoạ cho người khác.

"Nhìn kiểu lái xe như thế kia thì có vẻ như là thanh niên có cồn trong người rồi, may mà không đâm vào ai, cũng không lao sang làn đường ngược chiều làm khổ người khác. Đâm vào dải phân cách tự ngã nhưng tự ngồi dậy được luôn là tốt rồi", tài khoản Minh Hoàng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Anh Dũng đồng tình: "Tham gia giao thông sợ nhất là mình đi đúng mà gặp người đi sai, bị người đi sai đâm vào. Trên thực tế đã có không ít trường hợp như vậy. Dù mình đi đúng, nhưng nếu lỡ không may xảy ra tai nạn giao thông thì cũng rắc rối; nhẹ thì chỉ giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, nặng thì đôi khi còn có thương vong".

Trong khi đó, nick Đặng Tuấn nêu ý kiến trong một nhóm về xe và giao thông: "Dù là đi ẩu hay do thiếu tỉnh táo thì việc tham gia giao thông như vậy cũng rất nguy hiểm, cho bản thân và cho người khác, nên đều cần phải xử lý nghiêm để làm gương".