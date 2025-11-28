Video
Vượt ẩu, ô tô con đâm trực diện xe 16 chỗ rồi lao xuống ruộng

Chạy hẳn sang làn ngược chiều để vượt ít nhất hai xe khác, chiếc ô tô con đã lao thẳng vào xe 16 chỗ.
