Vượt ẩu, chiếc VinFast VF 6 đâm trực diện xe 16 chỗ rồi lao xuống ruộng

Tình huống diễn ra vào ngày 23/11 trên quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

Vượt ẩu, ô tô con đâm trực diện xe 16 chỗ rồi lao xuống ruộng (Video: Giao thông văn minh).

Việc vượt nhiều xe cùng lúc, đặc biệt là các xe lớn như xe khách, xe tải, xe container... rất nguy hiểm, dễ khiến tài xế bị khuất tầm quan sát phía trước, chỉ trừ trường hợp các xe này di chuyển chậm thành đoàn ở làn ngoài cùng bên phải.

Ngoài ra, việc vượt nhiều xe cùng lúc sẽ khiến tài xế khó kiểm soát tốc độ, khó xử lý tình huống, giống như trong clip trên.

Trong tình huống trên, người lái chiếc VinFast VF 6 đã chạy hẳn sang làn ngược chiều để vượt liên tiếp ít nhất 2 xe khác, tức là hoàn toàn không có không gian để tránh nguy hiểm khi có xe ở làn đối diện đi tới.

Việc chạy lấn sang làn đường ngược chiều là phạm luật và sẽ bị phạt. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều).

Nếu người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định mà gây tai nạn sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu điều khiển phương tiện vi phạm quy định gây thiệt hại tài sản cho người khác thì tài xế sẽ phải có trách nhiệm bồi thường; nếu gây tai nạn chết người hoặc gây thương tích nặng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.