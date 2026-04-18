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Vượt ẩu gây va chạm, tài xế còn hành hung lái xe khác

Sau khi vượt phải trên cầu gây va chạm, tài xế chiếc Mercedes-Benz đã dồn ép xe khác vào lề rồi có hành vi bạo lực.
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