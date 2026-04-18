Video tài xế vượt ẩu gây va chạm, hành hung lái xe khác dẫn tới bị tạm giữ

Ngày 17/4, liên quan vụ tài xế Mercedes hành hung tài xế ô tô khác, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân (55 tuổi, ở phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 16/4, Nguyễn Ngọc Ngân lái ô tô hiệu Mercedes đi trên cầu vượt Trần Duy Hưng theo hướng về Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra va chạm với một ô tô khác.

Trên mạng xã hội, cộng đồng chia sẻ video về tình huống dẫn tới hành vi đang bị điều tra của Nguyễn Ngọc Ngân.

Theo đó, tình huống diễn ra vào khoảng 20h45 ngày 16/4. Chiếc Mercedes-Benz đã vượt bên phải xe có camera hành trình, gây va chạm khá mạnh, rồi ép xe này vào sát lề đường ở chân cầu.

Sau đó, người đàn ông bước ra từ chiếc Mercedes (đã được xác minh là Nguyễn Ngọc Ngân) đã mắng mỏ và liên tiếp tấn công tài xế xe có camera hành trình.

Vượt ẩu gây va chạm, tài xế còn hành hung lái xe khác (Video: Văn Kiểm).

Theo cơ quan chức năng, sau va chạm, Ngân lái xe xuống chân cầu, ép đầu xe còn lại vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh. Khi dừng xe, người này chửi bới, cho rằng tài xế kia đi ẩu, không cho xe mình vượt rồi lao vào hành hung.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, khi vượt, các xe phải vượt ở bên trái. Trong trường hợp xe phía trước có tín hiệu rẽ trái, đang rẽ trái hoặc có xe chuyên dùng đang làm việc trên đường không thể vượt bên trái, thì mới được vượt ở bên phải.

Nếu không tuân thủ, tài xế sẽ bị phạt theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với lỗi vượt xe bên phải trong trường hợp không được phép vượt. Nếu hành vi này gây tai nạn, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cũng quy định ô tô không được vượt xe trên cầu hẹp chỉ có một làn đường.

Mức phạt đối với lỗi vượt xe trên cầu hẹp tương tự lỗi vượt phải.

Trong khi đó, nếu mất bình tĩnh, gây gổ sau va chạm giao thông, tài xế có nguy cơ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, tùy mức độ.

Tình huống trong video một lần nữa là bài học cho tài xế, cần tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật và giữ bình tĩnh khi xử lý tình huống trên đường.