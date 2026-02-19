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Vương Phi trình diễn trong đêm Gala mừng năm mới

Vương Phi trình bày ca khúc Khoảnh khắc chúng ta đã trải qua trong chương trình Gala Tết Nguyên đán của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
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