Màn đồng diễn robot gây sốt của Trung Quốc tốn bao nhiêu, do ai nhào nặn?

Gala mừng xuân, thường được gọi tắt là Xuân Vãn, là chương trình nghệ thuật thường niên chào đón Tết Nguyên đán của đài CCTV.

Chương trình được lên ý tưởng từ năm 1979 và chính thức phát sóng từ năm 1983. Trải qua hơn 4 thập niên, Xuân Vãn trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của hàng trăm triệu gia đình Trung Quốc mỗi đêm giao thừa.

Hình ảnh trong chương trình Xuân Vãn 2026 (Ảnh: CCTV).

Theo Time, năm 2012, Gala mừng xuân của CCTV từng được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là chương trình truyền hình có lượng người xem cao nhất thế giới với 498,7 triệu lượt theo dõi. Tỷ suất người xem thường xuyên vượt 30%, mang về hàng tỷ lượt xem mỗi năm trên các nền tảng.

Vài năm nay, lượt người xem có xu hướng giảm nhưng Xuân Vãn vẫn là một trong những chương trình mừng năm mới được quan tâm lớn tại Trung Quốc.

Chi phí tổ chức lên tới hàng chục triệu NDT

Theo trang Sina, kinh phí để sản xuất một chương trình Xuân Vãn dao động từ 10-13 triệu NDT (khoảng 37-49 tỷ đồng). Riêng hệ thống màn hình LED từng sử dụng trong một số năm có tổng diện tích lên tới 2.000m², tiêu tốn hàng triệu NDT (tương đương hàng tỷ đồng).

Tuy nhiên, nguồn thu quảng cáo mà chương trình mang lại được cho là lên tới hàng trăm triệu NDT chỉ trong 4-5 tiếng phát sóng trực tiếp, giúp Xuân Vãn duy trì vị thế là “cỗ máy doanh thu” của truyền hình Trung Quốc.

Vài năm trở lại đây, chương trình Xuân Vãn được truyền hình trực tiếp ở 4 khu vực khác nhau trên khắp Trung Quốc. Gala mừng xuân của đài CCTV đã trở thành món ăn tinh thần, ăn sâu vào tiềm thức của người dân quốc gia tỷ dân.

Địch Lệ Nhiệt Ba biểu diễn trong Xuân Vãn 2026 (Ảnh: Sina).

Xuân Vãn là chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng, gây bất ngờ cho người xem với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc.

Đối với nghệ sĩ Trung Quốc, việc được xuất hiện trong chương trình Xuân Vãn được xem là một vinh dự lớn trong sự nghiệp. Những ca sĩ, diễn viên và nhân vật nổi tiếng góp mặt đều là các tên tuổi có sức ảnh hưởng, sở hữu dấu ấn nghề nghiệp rõ nét và được công chúng biết đến rộng rãi.

Theo Sina, phần lớn nghệ sĩ tham gia Xuân Vãn không nhận thù lao, thay vào đó sẵn sàng dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng tiết mục nhằm mang đến màn trình diễn chỉn chu nhất trong đêm giao thừa.

Dù là chương trình mừng xuân do đài truyền hình trung ương sản xuất, Xuân Vãn không phải năm nào cũng duy trì được tỷ lệ người xem ấn tượng. Một số mùa phát sóng từng khiến khán giả phàn nàn vì thời lượng quảng cáo dày đặc hoặc nội dung, tiết mục chưa đáp ứng kỳ vọng do sự đơn điệu trong kịch bản và cách dàn dựng.

Trước những phản hồi này, ê-kíp sản xuất cho biết đã liên tục điều chỉnh cách làm, tăng cường yếu tố sáng tạo và công nghệ nhằm bắt kịp thị hiếu công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, qua từng năm tổ chức.

Vương Phi trình diễn trong đêm Gala mừng năm mới Xuân Vãn 2026 (Video: CCTV).

Chương trình năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Sở Nhiên, Lưu Hạo Tồn, Tần Lam, Lý Thấm… với nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng.

Trong đó, tiết mục Hạ hoa thần với sự góp mặt của 12 nữ diễn viên nhanh chóng tạo hiệu ứng mạng xã hội, đặc biệt khoảnh khắc ngoái nhìn của Vương Sở Nhiên thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi mới chỉ trong 24 giờ.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng khi hóa thân thành nàng tiên cá với phong thái mềm mại, thanh thoát. Chương trình năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của "thiên hậu" Vương Phi, tạo nên sức hút lớn với khán giả.

Robot hình người trở thành tâm điểm

Điểm nhấn lớn nhất của Xuân Vãn 2026 là màn đồng diễn võ thuật của robot hình người. Hàng loạt robot xuất hiện trên sân khấu, trình diễn múa dân gian Yangge, biểu diễn võ thuật và nhảy đồng bộ, tạo nên hình ảnh kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Bốn công ty robot gồm Unitree Robotics, Galbot, Noetix và MagicLab đã mang sản phẩm lên sân khấu. Trong đó, robot của Unitree Robotics biểu diễn võ thuật cùng các diễn viên nhí; Noetix tham gia tiết mục hài; còn MagicLab góp mặt trong phần trình diễn ca nhạc.

Màn đồng diễn của robot trong Xuân Vãn 2026 gây tiếng vang với truyền thông châu Á (Ảnh: Sina).

Theo Zaobao và Guancha, ngay sau khi chương trình lên sóng, lượng tìm kiếm từ khóa “robot” tăng vọt trên các nền tảng trực tuyến Trung Quốc. Nhiều mẫu robot được quảng bá trong đêm diễn nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau ít phút mở bán.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi Tổng đạo diễn Yu Lei (Vũ Lôi), người được đánh giá cao trong việc kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa truyền thống với yếu tố công nghệ hiện đại.

Đội ngũ sản xuất và nội dung số vận hành chuyên nghiệp với sự tham gia của các biên tập viên như Zhangrui, cùng ê-kíp hậu kỳ và quay phim gồm Ryan Putranto và Samson.

Yu Lei là Tổng đạo diễn của chương trình Xuân Vãn 2026 (Ảnh: CCTV).

Đặc biệt, hệ thống truyền thông quốc tế của China Global Television Network (CGTN) đã huy động đội ngũ biên tập viên chuyên trách để truyền tải trực tiếp không khí lễ hội tới khán giả toàn cầu, góp phần mở rộng sức lan tỏa của chương trình trên các nền tảng số.

Với chủ đề tôn vinh hình tượng con ngựa của năm Bính Ngọ, đêm gala không chỉ gây ấn tượng tại sân khấu chính ở Bắc Kinh mà còn tạo nên sự kết nối mạnh mẽ tại các điểm cầu phụ.

Tổng đạo diễn điều hành chương trình năm 2026, Yu Lei, cho biết ê-kíp luôn hướng tới mục tiêu đưa Xuân Vãn vươn tầm quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn chương trình ngày càng mang tính toàn cầu và đa dạng hơn. Bên cạnh âm nhạc còn có vũ đạo, nhào lộn và nhiều loại hình nghệ thuật khác. Điều đó cho thấy nghệ thuật có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, đây là một trong những cách mạnh mẽ nhất để tạo ra sự kết nối và thấu cảm”, bà nhấn mạnh.

Sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và robot hình người đã tạo nên một “bữa tiệc” thị giác quy mô lớn, ghi dấu ấn đậm nét cho kỳ Xuân Vãn năm nay.

Từ một chương trình nghệ thuật mừng năm mới, Xuân Vãn 2026 không chỉ phô diễn sức mạnh giải trí mà còn được xem như màn trình diễn công nghệ quy mô lớn, phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong cuộc đua robot hình người trị giá hàng nghìn tỷ USD.