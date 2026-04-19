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Vượn liều lĩnh “chọc tức” hổ

Khi thấy hai con hổ đang nằm nghỉ ngơi, vượn đã liên tục sà xuống từ trên cây cao để “chọc tức” hổ.
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