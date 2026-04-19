Thế giới động vật: Vượn liên tục chọc tức, biến hổ thành món đồ chơi

Vượn liều lĩnh chọc tức hổ

Khi thấy hai con hổ đang nằm nghỉ ngơi, vượn đã liên tục sà xuống từ trên cây cao để trêu chọc

Trên thực tế, đây không phải là hành động “chọc tức” nhằm mục đích chơi đùa đơn thuần của vượn, mà dường như con vật đang tìm cách xua đuổi hổ ra khỏi lãnh thổ của mình, đồng thời bảo vệ những con non.

Hai con hổ này cũng chưa trưởng thành và dường như vượn nhận ra điều này nên mới liều lĩnh tiếp cận và tìm cách xua đuổi chúng như vậy.

Sư tử cái tìm cách “gạ tình” nhưng bị con đực ngó lơ

Dù sư tử cái đã tìm mọi cách để quyến rũ con đực, nhưng cuối cùng thứ nó nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của “chúa tể thảo nguyên”.

Khoảnh khắc hài hước khi voi con học theo mẹ phủ cát lên người

Khi thấy mẹ sử dụng vòi để phủ đất và cát lên người, voi con cũng đã thực hiện theo.

Voi thường phủ bụi và đất lên cơ thể để giúp bảo vệ da trong những ngày nắng nóng, đồng thời làm sạch tế bào chết, xua đuổi côn trùng và ký sinh trùng bám trên cơ thể.

Đàn cá đuối bơi giống như cảnh đồ họa trong game

Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn cá đuối bơi ngoài khơi vịnh Nelson (Úc) tạo nên cảnh tượng đẹp mắt và huyền ảo đến mức nhiều người liên tưởng đến hình ảnh đồ họa trong các trò chơi điện tử.

Con lười bất ngờ tấn công người đàn ông

Khi thấy con lười băng qua đường một cách chậm chạp, người đàn ông đã giúp con vật qua đường được nhanh và an toàn hơn. Tuy nhiên, con lười đã bất ngờ quay ra tấn công và bám chặt vào người đàn ông này.

Đoạn video cho thấy lý do vì sao con người không nên tiếp xúc với các loài động vật hoang dã, ngay cả khi đó là một con vật nổi tiếng chậm chạp như lười.

Gấu trúc tò mò cắn hỏng điện thoại du khách đánh rơi

Một du khách khi đến thăm vườn thú tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại vào bên trong chuồng của gấu trúc.

Con gấu trúc có tên Mỹ Lan đã tò mò nhặt chiếc smartphone lên và đưa vào miệng gặm để kiểm tra vật đặc biệt mà nó lần đầu trông thấy. Nhiều du khách đã la hét vì lo ngại pin trên smartphone có thể phát nổ khiến con gấu trúc bị thương.

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy chiếc smartphone không có vị gì, con gấu trúc đã bỏ lại chiếc điện thoại và rời đi.

Các nhân viên tại vườn thú đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện của Mỹ Lan vì lo ngại con vật có thể đã cắn phải hóa chất độc hại nào đó trong điện thoại. May mắn, con vật hoàn toàn bình thường và không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Hươu chạy hết tốc độ khi bị hổ săn đuổi

Khi bị hổ săn đuổi, hươu đã phải chạy hết tốc lực của mình để giữ được mạng sống. Dù hổ cũng có tốc độ không thua kém hươu, nhưng sự bất lợi về địa hình đã khiến kẻ đi săn không thể đuổi kịp được con mồi.

Macmot châu Mỹ lấy trộm nông sản còn “chọc tức” chủ nhà

Một con macmot châu Mỹ đã liên tục lấy cắp nông sản khiến chủ nhà phải lắp camera giám sát để bắt quả tang “tên trộm”. Tuy nhiên, con vật này sau đó còn thường xuyên thưởng thức nông sản ngay trước camera, như một cách để “chọc tức” chủ nhà.

Macmot châu Mỹ là loài động vật gặm nhấm lớn thuộc họ sóc, rất phổ biến tại khu vực Bắc Mỹ. Đây là loài động vật đào hang rất giỏi, có khả năng tạo ra hệ thống hang phức tạp dưới lòng đất, giúp cải tạo đất và cung cấp nơi trú ẩn cho nhiều loài động vật khác.

Đàn linh cẩu hợp sức giải cứu đồng loại khỏi sư tử

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi Sand (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc bầy linh cẩu đang thưởng thức con mồi.

Một con sư tử đực từ xa bất ngờ lao đến, khiến đàn linh cẩu hốt hoảng bỏ chạy. Trong tình cảnh hỗn loạn, một con linh cẩu xấu số không kịp chạy thoát đã bị sư tử đực tấn công, ngoạm chặt vào cổ. Bộ hàm mạnh mẽ của sư tử ngoạm chặt khiến con linh cẩu xấu số không có cơ hội để thoát thân.

Các thành viên trong đàn linh cẩu khi thấy đồng loại đang gặp nguy hiểm đã lập tức quay lại, tấn công sư tử để giải cứu cho bạn của mình. Những con linh cẩu này đã liên tục cắn vào người sư tử, khiến con vật bị phân tâm, tạo cơ hội cho linh cẩu đang bị bắt giữ có cơ hội trốn thoát.

Sau khi giải cứu được đồng loại, đàn linh cẩu nhanh chóng rút lui. Trong khi đó, bản thân sư tử đực cũng hiểu rằng một mình chống lại bầy linh cẩu là hành động tự sát, nên con vật này không tiếp tục truy đuổi. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc.

Bộ lông đặc biệt của loài thú ăn kiến khổng lồ

Thú ăn kiến khổng lồ, còn có tên gọi là gấu kiến, sở hữu bộ lông với các họa tiết khiến nhiều người lầm tưởng rằng con vật có đến… 2 đầu.

Đây là loài thú ăn kiến lớn nhất thế giới, với cân nặng có thể đạt từ 33 đến 41kg đối với con đực và từ 27 đến 39kg đối với con cái. Loài thú này được phân bố tại khu vực Trung và Nam Mỹ.

Hiện loài thú này được xếp vào danh sách sắp nguy cấp bởi Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN). Số lượng thú ăn kiến khổng lồ đang ngày càng bị sụt giảm vì bị mất môi trường sống và tình trạng săn bắt quá mức.

Rắn hổ chúa cỡ lớn trèo lên cây, thò đầu vào cửa sổ tầng 2

Một người phụ nữ sống tại tỉnh Krabi (Thái Lan) trong khi đang dọn dẹp trên tầng 2 đã có cảm giác thứ gì đó đang nhìn về phía mình. Khi quay ra cửa sổ, cô đã đứng tim vì phát hiện một con rắn hổ chúa cỡ lớn đang ngóc cao đầu và nhìn cô chăm chú.

Người này hốt hoảng gọi điện cho các chuyên gia bắt rắn để nhờ hỗ trợ. Khi các chuyên gia bắt rắn đến nơi, con vật vẫn đang nằm ở trên cây sầu riêng phía ngoài cửa sổ tầng 2 ngôi nhà.

Sau khi bắt giữ con vật thành công, các chuyên gia bắt rắn đo đạc kích thước và nhận thấy con rắn dài khoảng 2,5m. Con vật đã được trả tự do tại rừng, cách xa khu dân cư.