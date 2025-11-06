Video
video cùng chuyên mục

Vùng trồng hoa màu lớn nhất Đà Nẵng tan hoang sau lũ lớn

Sau đợt mưa lũ kéo dài, các cánh đồng hoa màu tại làng rau lớn nhất tỉnh Quảng Nam (cũ) tan hoang, nhiều hộ dân mất trắng, công sức gieo trồng coi như đổ sông đổ biển.
Đọc thêm : Làng rau tan hoang, nông dân trắng tay sau lũ lớn