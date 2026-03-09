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Vui liên hoan ngày 8/3, loạt tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Khi bị CSGT kiểm tra, xử lý do vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế xe máy, xe đạp nêu lý do là vui liên hoan ngày 8/3 nên đã sử dụng rượu, bia.
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