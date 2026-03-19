Video
video cùng chuyên mục

Vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay thăm Lào

Cả Vua và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công đủ điều kiện của nhiều loại máy bay và sở hữu giấy phép phi công thương mại.
Đọc thêm : Vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay thăm Lào