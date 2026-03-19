Theo trang Royal News, chiều 16/3, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (hay Rama X) và Hoàng hậu Suthida đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientian của Lào trong chuyến thăm cấp nhà nước trong bối cảnh Thái Lan và Lào kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhà vua Thái Lan đã lái chuyên cơ hoàng gia, một máy bay Boeing 737-800, trong khi Hoàng hậu Suthida đảm nhiệm vai trò cơ phó trong chuyến bay từ Thái Lan đến Vientiane.

Vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay thăm Lào (Video: Khaosod)

Cả Nhà vua và Hoàng hậu đều là phi công đủ điều kiện của nhiều loại máy bay và sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Nhà vua Vajiralongkorn từng được huấn luyện trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan với vai trò phi công quân sự, điều khiển nhiều loại máy bay, bao gồm máy bay chở khách và tiêm kích.

Trong khi đó, Hoàng hậu Suthida từng là tiếp viên hàng không của hãng JALways (công ty con của Japan Airlines) và Thai Airways. Sau đó, bà gia nhập quân đội Thái Lan vào năm 2008 và dần được thăng cấp trong quân ngũ. Nhà vua Vajiralongkorn đã phong bà Suthida làm Hoàng hậu Thái Lan sau khi kết hôn và trước lễ đăng quang của ông vào tháng 5/2019.

Trong các chuyến thăm cấp nhà nước trước đây, như chuyến thăm Bhutan vào năm 2025, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan cũng đã tự lái máy bay.

Trong chuyến thăm Bhutan, có thông tin cho biết Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã được huấn luyện bổ sung trên buồng mô phỏng và các chuyến bay thực hành tại căn cứ quân sự, nhằm chuẩn bị cho việc cất hạ cánh tại một trong những đường băng miền núi khó khăn nhất thế giới.