Video
video cùng chuyên mục

Vụ việc chủ xe Xiaomi tử vong sau va chạm: Không thể mở cửa xe do mất điện

Kết quả điều tra vụ tai nạn và cháy xe Xiaomi SU7 tại Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái vừa được công bố, cho thấy không thể mở cửa xe do mất điện.
Đọc thêm : Vụ việc chủ xe Xiaomi tử vong sau va chạm: Không thể mở cửa xe do mất điện