Vụ va chạm máy bay hy hữu ngay tại sân bay

Vụ va chạm được đánh giá là hy hữu khi cùng lúc khiến cả 3 máy bay thương mại bị hư hại. Hãng hàng không Air Canada từ chối tiết lộ mức độ thiệt hại.
