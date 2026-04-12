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Vụ va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Vụ va chạm giao thông được camera hành trình ghi lại đã gây ra nhiều tranh cãi về phương tiện có lỗi.
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