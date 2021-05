Vụ thảm sát ở Yên Bái: Lời kể người giáp mặt đầu tiên với nghi phạm

(Dân trí) - Phát hiện đôi nam nữ có đặc điểm giống với nhận dạng do cơ quan công an thông báo, ông Liên lập tức thông báo với công an xã. Sau hồi lâu lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng này.