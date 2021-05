Vụ thảm sát làm 305 người chết tại Ai Cập qua lời kể nhân chứng

Ông Mohamed Abdelfatah, một nhân chứng may mắn thoát chết trong vụ khủng bố đẫm máu do nhóm khủng bố mang cờ IS thực hiện tại một ngôi đền ở Ai Cập, vẫn còn sốc sau khi chứng kiến 305 người vô tội thiệt mạng và 100 người khác bị thương. (Video: Dailymail)