Video
video cùng chuyên mục

Vụ nổ lớn xảy ra gần nhà dân

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một thửa ruộng sát nhà dân ở tỉnh Quảng Trị, nghi do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Đọc thêm : Xác định nguyên nhân vụ nổ lớn giữa khu dân cư