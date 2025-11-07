Xác định nguyên nhân vụ nổ lớn giữa khu dân cư

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị xác nhận, quả đạn pháo sót lại sau chiến tranh nằm dưới lòng đất đã bất ngờ phát nổ, tạo ra hố sâu 2-3m, rộng khoảng 4m. Vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng khiến người dân hết sức lo lắng.

"Người dân mong muốn các cấp, ngành sớm kiểm tra, rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn. Người dân lo khu vực xung quanh vẫn còn nhiều đạn pháo sót lại, chưa phát nổ", lãnh đạo UBND xã Nam Cửa Việt nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h20 ngày 31/10, tại một thửa ruộng giữa khu dân cư ở thôn Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt xảy ra vụ nổ lớn.

Vụ nổ lớn xảy ra gần nhà dân (Clip: Người dân cung cấp).

Vụ nổ gây rung chuyển nhà cửa và khiến người dân trong vùng một phen hoảng hốt. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở gần vụ nổ.

Lãnh đạo xã Nam Cửa Việt cho biết trong chiến tranh, làng Lệ Xuyên hứng chịu nhiều bom đạn.