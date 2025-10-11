Video
video cùng chuyên mục

Vũ khí mới có thể giúp hạm đội tàu sân bay Mỹ như "hổ mọc thêm cánh"

Mỹ đang tích hợp UAV lên các nhóm tác chiến tàu sân bay, động thái có thể khiến những hàng không mẫu hạm đình đám của nước này thêm uy lực.
Đọc thêm : Dàn vũ khí có thể giúp hạm đội tàu sân bay Mỹ như "hổ mọc thêm cánh"