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Vụ cướp tiệm vàng táo tợn bị camera giám sát ghi lại

Một vụ cướp táo bạo đã xảy ra tại một cửa hàng trang sức ở thành phố Ussuriysk (Nga).
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