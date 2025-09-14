Video
video cùng chuyên mục

Vụ cướp tiệm vàng táo bạo như phim hành động tại Mỹ

Một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Hung Jewelry, thành phố San Jose, bang California, Mỹ.
Đọc thêm : Clip “bố hóa siêu nhân cứu con khỏi tai nạn nguy hiểm” nổi bật tuần qua