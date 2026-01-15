Video
video cùng chuyên mục

Vụ cướp điện thoại được camera an ninh ghi lại

Người đàn ông đấm vào mặt nữ nhân viên, cướp 2 chiếc điện thoại. Bị nữ nhân viên truy đuổi, tên cướp rút vật nhọn đe dọa trước khi tẩu thoát.
Đọc thêm : Kẻ đấm nữ nhân viên, cướp 2 điện thoại ở Nghệ An đã bị bắt