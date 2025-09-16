Video
Vụ cháy 4 người tử vong: Người mẹ nói về cuộc gọi cuối cùng của con dâu

Bà Tươi cho biết, khi nghe thấy con dâu nói nhà đang bị cháy, bà đã bảo con dâu ôm theo 2 cháu nhỏ nhảy ra ngoài cửa sổ để thoát nạn.
